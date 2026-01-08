Maly Jorquiera desmiente rumores de nuevo romance y aclara su situación amorosa tras separación con Sergio Freire

La comediante Maly Jorquiera ha aclarado su situación sentimental tras la separación de un año con su ex pareja, Sergio Freire.

En una reciente aparición en un programa de Canal 13, Maly Jorquiera abordó su vida amorosa, desmintiendo los rumores que la vinculaban con un nuevo romance. La comediante, quien fue invitada junto a Claudia Conserva y Yazmín Vásquez, respondió a las especulaciones sobre su estado sentimental, afirmando: “No, puros problemas”, al ser consultada sobre si había alguien especial en su vida tras su separación.

La separación de Jorquiera y Freire, que tuvo lugar a fines del año pasado, generó un gran interés mediático. En ese contexto, la periodista Cecilia Gutiérrez había informado que Jorquiera podría estar saliendo con un gerente de una conocida empresa, lo que avivó los rumores sobre su vida amorosa. Sin embargo, la comediante ha dejado claro que no está en una nueva relación.

Este tipo de aclaraciones son comunes en el mundo del espectáculo, donde las vidas personales de los artistas suelen ser objeto de atención constante. Jorquiera, conocida por su trabajo en la comedia, continúa enfocándose en su carrera mientras maneja la atención mediática sobre su vida privada.