Independiente analiza el regreso de Mauricio Isla mientras busca un lateral derecho tras la salida de Federico Vera

Independiente se encuentra en la fase de reestructuración de su plantilla para la temporada 2026, enfocándose en la incorporación de un lateral derecho tras la salida de Federico Vera, quien se unió a Huracán.

En este contexto, el medio partidario Rojos de Pasión y el canal TYC Sports han reportado que el experimentado lateral chileno Mauricio Isla ha sido ofrecido al club y su nombre será evaluado por el director técnico Gustavo Quinteros. Sin embargo, la principal opción que maneja Independiente es Lucas Blondel, actual jugador de Boca Juniors.

Mauricio Isla, conocido como el ‘Huaso’, tiene 37 años y ya tuvo un paso por Independiente entre agosto de 2023 y julio de 2024, antes de regresar a Chile para unirse a Colo Colo. En el club chileno, Isla se mantuvo hasta diciembre de 2025 y actualmente se encuentra como jugador libre, lo que podría facilitar su regreso a la liga argentina.

La búsqueda de un lateral derecho es crucial para el equipo, dado que la salida de Vera ha dejado un vacío en esa posición. La dirección técnica de Quinteros está evaluando las opciones disponibles para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada.