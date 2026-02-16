¿Crisis en la U?: La continuidad de Meneghini en la cuerda floja tras arranque irregular en el torneo

La continuidad de Paqui Meneghini como director técnico de Universidad de Chile está en evaluación tras un inicio de torneo complicado.

Según el medio Dale Bulla, la situación del exentrenador de O’Higgins se ha vuelto crítica ante la dirigencia del club, que observa con preocupación el rendimiento del equipo. La Universidad de Chile ha comenzado la Liga de Primera con un saldo de dos empates y una derrota, lo que la sitúa en posiciones comprometidas en la tabla de clasificación. A pesar de las expectativas generadas por la llegada de Meneghini al club en diciembre de 2025, su desempeño hasta ahora ha dejado mucho que desear.

El próximo partido del equipo será contra Deportes Limache, actual líder del torneo, programado para el domingo 22 de febrero a las 20:30 horas. Este encuentro se presenta como una prueba decisiva para el futuro de Meneghini, ya que, como señala el medio, “con 2 de 9 puntos en la Liga de Primera, si no gana ante Limache, su ciclo podría terminar anticipadamente”. La presión aumenta, especialmente con el Superclásico contra Colo Colo a la vista, lo que añade más tensión a la situación del técnico argentino.

La hinchada ha expresado su descontento a través de redes sociales, exigiendo cambios inmediatos en el equipo. Además, ya comienzan a surgir nombres de posibles reemplazos para Meneghini, lo que indica que la dirigencia está considerando alternativas para revitalizar al equipo si la situación no mejora en las próximas fechas. Las reuniones constantes en el Centro Deportivo Azul (CDA) reflejan la inquietud por el rumbo que está tomando el club en este inicio de temporada.