Eclipse solar anular 2026: ¿Cómo y dónde verlo en Chile este 17 de febrero?

Este martes 17 de febrero, Chile será testigo de un fenómeno astronómico significativo: el primer eclipse solar de 2026, que se podrá observar de manera parcial en algunas regiones del país.

Este evento es un eclipse solar anular, un fenómeno que ocurre cuando el diámetro aparente de la Luna no es suficiente para cubrir completamente el Sol, lo que resulta en un resplandor circular visible alrededor de la Luna. Este efecto, conocido como “anillo de fuego”, promete ser un espectáculo visual impresionante que atraerá la atención de entusiastas de la astronomía y del público en general.

En Chile, el eclipse será visible principalmente en el extremo sur, especialmente en la Región de Magallanes, donde se espera que localidades como Punta Arenas tengan la mejor vista del fenómeno. Sin embargo, el resto del país no podrá apreciar el evento debido a su carácter parcial y a que ocurrirá en horario matutino. La Antártida, por su parte, ofrecerá la oportunidad de observar el anillo completo del eclipse.

El fenómeno comenzará a las 7:02 horas (hora de Chile) y alcanzará su máximo a las 9:12 horas, momento en el que se producirá la mayor cobertura solar. La NASA ha emitido advertencias sobre la importancia de observar el eclipse de manera segura, recomendando el uso de anteojos especiales para eclipses o proyectores estenopeicos, ya que mirar directamente al Sol puede causar daños oculares graves.

Este eclipse es parte de una serie de eventos astronómicos que se están volviendo cada vez más populares entre los aficionados a la ciencia y la astronomía, destacando la belleza y rareza de estos fenómenos naturales.