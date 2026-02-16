Gajardo defiende debate sobre Gendarmería y responde a Kast: “Proteger instituciones implica enfrentar sus problemas”

El ministro de Justicia de Chile, Jaime Gajardo, respondió a las críticas del presidente electo José Antonio Kast, quien instó a respetar las instituciones, incluyendo Gendarmería, tras los comentarios de Gajardo sobre posibles casos de corrupción en el sistema penitenciario.

La controversia surgió luego de que Gajardo mencionara la posibilidad de corrupción o sabotaje en relación con las recientes liberaciones erróneas de internos en las cárceles del país. En este contexto, Kast, desde Puerto Varas y durante sus vacaciones, enfatizó la importancia de respetar las instituciones, subrayando que estas están formadas por “hombres y mujeres muy valiosos que cuidan a Chile”, aunque reconoció que en cualquier grupo pueden existir individuos que no actúan de manera correcta.

En respuesta, Gajardo, en una entrevista con Radio Cooperativa, defendió la necesidad de abordar los problemas dentro de las instituciones en lugar de silenciarlos. “Las palabras en esto hay que ser muy cuidadoso en utilizarlas. Lo que yo diría es que tenemos múltiples desafíos y tenemos una situación compleja en el sistema penitenciario, y estamos en un punto de inflexión, y por lo mismo estamos reformando la Constitución para incorporar a Gendarmería a Chile dentro de las fuerzas de orden y seguridad”, afirmó el ministro.

Gajardo también destacó que proteger una institución implica limpiarla de los elementos corruptos, insistiendo en la importancia de enfrentar los desafíos del sistema penitenciario con transparencia. La discusión sobre la integridad de Gendarmería y el sistema penitenciario chileno se intensifica en un momento en que el país busca reformas significativas en sus instituciones de seguridad.