Alerta Roja por calor extremo en la Región Metropolitana: temperaturas alcanzarán hasta 36 °C en los próximos días

La Región Metropolitana de Chile se prepara para un episodio de calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 36 °C, lo que ha llevado a las autoridades a declarar una Alerta Roja preventiva.

La decisión fue tomada por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en colaboración con la Delegación Presidencial, tras recibir informes de la Dirección Meteorológica de Chile. Esta alerta tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias relacionadas con las altas temperaturas, que incluyen incendios forestales, problemas de salud y sobrecarga de servicios.

La alerta meteorológica AA43-1 ha sido activada, pronosticando máximas de entre 33 y 36 grados para diversas áreas, incluyendo la cordillera de la costa, el valle y la precordillera, durante el 17 de febrero. Además, se mantiene el aviso A66-2, que anticipa temperaturas de entre 30 y 34 grados desde el 16 hasta el 18 de febrero.

Ante este panorama, Senapred ha instruido el despliegue de recursos técnicos y humanos para monitorear posibles situaciones de riesgo y coordinar acciones con municipios y organismos de emergencia. Especialistas han señalado que el evento no solo traerá altas temperaturas, sino también una sensación térmica elevada, especialmente en áreas urbanas.

Las autoridades han recomendado evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas, mantener una hidratación adecuada y proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La meteoróloga Michelle Adam, en el programa matutino “Tu Día” de Canal 13, advirtió que gran parte de la zona central experimentará jornadas de “extremo calor”. En Santiago, se espera que las temperaturas alcancen los 37 °C, mientras que en zonas interiores de la Región de Valparaíso podrían llegar a 38 °C.

Las comunas con mayor riesgo térmico incluyen San Felipe, Los Andes, Quillota, Quilpué, La Calera y Olmué. Un comportamiento similar se anticipa en sectores interiores de la Región de Coquimbo, como Combarbalá, Ovalle, Salamanca, Illapel y el Valle del Elqui. En el litoral central, aunque las máximas serán algo menores, se prevén temperaturas altas para las zonas costeras, con ciudades como Concón alcanzando 29 °C, y Valparaíso y Viña del Mar bordeando los 27 °C, con una sensación térmica cercana a los 30 °C.

Las autoridades han reiterado la importancia de seguir los reportes oficiales y adoptar medidas de autocuidado mientras la Alerta Roja esté vigente.