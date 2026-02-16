SOS Group abre 500 vacantes para la temporada escolar 2026 con sueldos de hasta $680.000 líquidos mensuales

Con la temporada de compra de útiles escolares en pleno auge, SOS Group ha abierto 500 vacantes temporales en el sector logístico para la temporada escolar 2026.

La empresa SOS Group ha anunciado la disponibilidad de 500 puestos de trabajo temporales en centros de logística y distribución, así como en bodegas de empresas dedicadas a la venta de artículos escolares. Esta iniciativa responde al aumento en la demanda de personal que se experimenta en el sector logístico durante la época escolar, que es considerada una de las más activas del año. Carlos Henríquez, director comercial de SOS Group, destacó que “la época escolar es una de las temporadas de mayor movimiento logístico del año. Antes de que los uniformes y artículos escolares lleguen a tiendas físicas y hogares, hay una preparación logística intensa, que requiere la contratación de gran cantidad de personal”.

El trabajo en estas vacantes temporales se extenderá hasta finales de marzo, coincidiendo con el cierre de la mayor parte de las ventas escolares. Los sueldos ofrecidos para estos puestos oscilan entre $630.000 y $680.000 líquidos mensuales, dependiendo de la función desempeñada. Además, el ingreso a trabajar es casi inmediato, lo que representa una oportunidad para quienes buscan empleo de manera urgente. Henríquez también mencionó que “esta es una alternativa para personas que tienen disponibilidad inmediata y necesitan encontrar empleo pronto”.

El plazo para postular a estas vacantes se extiende hasta este viernes 20 de febrero, y los interesados pueden hacerlo a través de un enlace proporcionado por la empresa. Todos los contratos incluyen cotizaciones de salud y pensión, así como cobertura ante accidentes laborales, garantizando así condiciones formales de empleo durante la temporada escolar.