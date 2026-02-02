Mane Swett habla sobre el regreso de “Papi Ricky”: “Es un desafío muy grande volver a este querido proyecto”

La icónica teleserie chilena “Papi Ricky” regresará en 2026 con una película que retoma la historia de sus entrañables personajes, tras casi 20 años de su emisión original.

La producción, que comenzará a filmarse el 5 de enero de 2026, será dirigida por el argentino Sebastián Schindel y contará con el guion del escritor original de la serie, Sebastián Arrau. La película se centrará en la vida de “Alicia”, interpretada por Belén Soto, quien ahora es una joven adulta enfrentando nuevos desafíos en su relación con su padre, “Ricardo Montes”, papel que volverá a encarnar Jorge Zabaleta. La historia se desarrollará dos décadas después del final de la teleserie, explorando la evolución de los personajes y los problemas que surgen en su dinámica familiar.

Belén Soto no solo será la protagonista, sino que también asumirá el rol de productora, lo que marca un paso significativo en su carrera. En cuanto a la actriz María Elena Swett, quien interpretó a “Catalina Rivera”, la madre de Alicia, su regreso a la actuación es uno de los aspectos más esperados de este proyecto. Swett, que no ha estado en pantalla desde su participación en “Dime con quién andas” en 2020, se mostraba emocionada por retomar su papel de “Catrala”, un personaje que ha dejado una huella en la memoria colectiva de los televidentes.

“Todo esto me da una nostalgia tremenda”, comentó Swett, quien también reflexionó sobre la relevancia de la historia original, que abordó la diversidad en las estructuras familiares. “En ese momento fue súper importante como premisa de la historia contar que hay distintas maneras de ser familia”, afirmó, destacando que la serie logró conectar con el público al reflejar realidades que no se discutían abiertamente.

La película “Papi Ricky” promete revivir la esencia de la serie que cautivó a Chile en 2007, y se espera que su estreno tenga lugar en el segundo semestre de 2026. La producción ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la teleserie, quienes han seguido con interés la evolución de sus personajes a lo largo de los años. Además, la relación profesional y personal entre Swett y Zabaleta, que se remonta a sus inicios en la televisión, añade un elemento de nostalgia y emoción al proyecto, ya que ambos actores han compartido pantalla en varias producciones a lo largo de su carrera.