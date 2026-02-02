Hombre de 26 años detenido por abuso sexual a niña de 11 años en bus interurbano hacia Iquique

Un hombre de 26 años fue detenido por Carabineros en Iquique tras ser acusado de abusar sexualmente de una niña de 11 años durante un viaje en bus desde La Serena.

El incidente ocurrió cuando la menor, que viajaba con su madre, fue víctima de tocamientos por parte del acusado, de nacionalidad boliviana, mientras se encontraban en un transporte interurbano. La madre de la niña, al percatarse de la situación, realizó una denuncia inmediata al personal del bus, lo que llevó a la intervención de Carabineros de la Cuarta Comisaría Cavancha.

Según el portal Somos Tarapacá, los efectivos policiales actuaron rápidamente, siguiendo los protocolos establecidos para garantizar la seguridad de la víctima. Gracias a la denuncia, lograron localizar y detener al imputado, evitando que el abuso continuara. El caso fue remitido al Ministerio Público para su investigación, mientras que la niña fue trasladada a instancias especializadas donde recibió el apoyo y la contención necesarios.

Este tipo de delitos son considerados graves en la legislación chilena, y las autoridades han reiterado la importancia de denunciar cualquier situación de abuso para proteger a los menores. La intervención oportuna de la madre y la respuesta rápida de Carabineros fueron fundamentales para abordar este caso de abuso sexual a un niño, niña o adolescente (NNA).