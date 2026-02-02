Senado se prepara para votar la Ley de Eutanasia en un debate crucial que podría definir su futuro legislativo

La Ley de Eutanasia avanza en el Congreso Nacional de Chile, acercándose a su posible aprobación tras un mes de espera.

El proyecto de ley sobre la eutanasia, que ha estado en discusión en el Senado desde 2021, ha recibido un nuevo impulso tras la aprobación por parte del comité parlamentario de la Cámara Alta, que se realizó este lunes con un margen de un solo voto. Esta decisión se produce en un contexto donde el Poder Ejecutivo había manifestado la urgencia de avanzar en la tramitación de esta normativa, que ha generado un intenso debate en la sociedad chilena, especialmente entre sectores conservadores que plantean objeciones éticas y morales.

Según informes de medios nacionales, el proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Salud del Senado con un resultado de tres votos a favor y dos en contra. Este martes se espera que el proyecto sea discutido en la Sala del Senado, donde podría avanzar a una segunda fase. Si se logra la aprobación en esta instancia, el proyecto regresaría a la Comisión del Senado para su posterior análisis. En caso de ser rechazado, el proyecto sería enviado a una Comisión Mixta, dado que ya contaba con un apoyo inicial en la Cámara de Diputados.

La discusión sobre la eutanasia en Chile ha suscitado diversas reacciones, reflejando la polarización del tema en la opinión pública. La ley, que busca regular el derecho a morir con dignidad, continúa siendo objeto de un intenso debate legislativo y social.