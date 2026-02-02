Trump reafirma su disposición a un nuevo ataque en Venezuela, defendiendo la operación y criticando a Maduro en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que su administración está preparada para realizar un segundo ataque en Venezuela si es necesario, tras el operativo llevado a cabo el pasado sábado en Caracas.

Durante su discurso en el retiro anual del Partido Republicano en el Kennedy Center de Washington, Trump defendió las acciones militares en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro. “Agarramos por sorpresa a Maduro (…) Tenía una cámara de torturas en medio de Caracas”, declaró, acusando al líder chavista de haber torturado a numerosas personas.

El mandatario destacó la complejidad del operativo, mencionando que se utilizaron 150 helicópteros y un gran número de soldados en el terreno, subrayando que no hubo bajas en su bando, aunque reconoció que “muchos” del otro lado murieron, la mayoría de ellos cubanos. “Sabían que íbamos e igual estaban desprotegidos”, afirmó, resaltando la capacidad militar de Estados Unidos y asegurando que “volvimos a demostrar que tenemos el Ejército más feroz del mundo”. Además, advirtió que el país continuará produciendo más armamento, calificando el despliegue como una “hazaña militar increíble”.

Trump también se refirió a Maduro de manera burlona, sugiriendo que el presidente venezolano intentaba imitarlo al bailar, en alusión a las actuaciones públicas recientes de Maduro. En su discurso, el presidente estadounidense dirigió críticas hacia las bandas criminales extranjeras en Estados Unidos, como el Tren de Aragua, y se mofó de la propaganda de la izquierda estadounidense, afirmando que las manifestaciones a favor de Maduro están financiadas. “Portan carteles de protesta carísimos”, comentó, bromeando sobre la posibilidad de contratar al diseñador de esos carteles para su propia campaña, lo que provocó risas entre los asistentes.

En otro punto de su discurso, Trump destacó los beneficios económicos de los aranceles impuestos a nivel global, afirmando que “nos estamos volviendo ricos por los aranceles”. Criticó las políticas de sus predecesores, incluyendo el Obamacare, y aseguró que ha logrado importantes acuerdos para aumentar los ingresos de Estados Unidos.