Pamela Díaz enfrenta cirugía de urgencia por complicaciones con implantes mamarios, generando preocupación entre sus seguidores y fans

Pamela Díaz compartió un video en redes sociales donde se muestra en una camilla, generando preocupación entre sus seguidores debido a su inminente intervención médica.

La animadora chilena Pamela Díaz publicó un video en el que aparece recostada en una camilla, aparentemente esperando ingresar a pabellón. En el clip, que se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, se le escucha reflexionar con la frase “Uno nunca sabe…”, lo que ha suscitado inquietud entre sus fans por el contexto hospitalario. Este video corresponde al momento previo a una cirugía programada, relacionada con complicaciones derivadas de una cirugía estética anterior.

Díaz había explicado previamente, durante la emisión de su programa “Hay que decirlo!” a mediados de diciembre de 2025, que la operación era necesaria debido a problemas con uno de sus implantes mamarios. “Se me encapsuló uno y se me rompió, paso ahora a pabellón”, comentó, refiriéndose al dolor intenso que le provocaba la situación. En tono humorístico, la animadora bromeó diciendo que “las voy a regalar” tras la extracción. Según información médica, el encapsulamiento mamario es una complicación relativamente común en cirugías de aumento de pecho y puede requerir intervención quirúrgica.

Este no es el primer problema de salud que enfrenta Pamela Díaz en el último tiempo. En febrero de 2025, sufrió una parálisis facial leve asociada al estrés, lo que la llevó a buscar atención médica de urgencia tras presentar síntomas en vivo. Posteriormente, en junio de 2025, fue sometida a una cirugía ocular para tratar un chalazión.

A pesar de estos episodios de salud, la animadora ha renovado su contrato con Canal 13 para todo 2026, manteniendo su participación activa en diversos proyectos televisivos. Hasta el momento, no se han reportado complicaciones postoperatorias, y el procedimiento relacionado con los implantes se considera una cirugía planificada y controlada. Actualmente, Pamela Díaz se encuentra en proceso de recuperación, mientras continúa generando atención mediática por su estado de salud y su presencia en televisión.