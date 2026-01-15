Detienen a joven de 26 años por femicidio de parvularia en Florida: Fiscalía investiga a segundo sospechoso

La Fiscalía Regional del Bío Bío ha confirmado la detención de un hombre de 26 años, sospechoso del femicidio de Magdalena Burgos, una parvularia de 40 años, cuyo cuerpo fue encontrado en su hogar en Florida.

El arresto se llevó a cabo en la región de O’Higgins, donde el sospechoso intentaba huir hacia Santiago. La fiscal de Concepción, Carla Hernández, informó que se realizaron diversas diligencias en las comunas de Florida y Quillón, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de evidencia en el lugar del crimen, lo que permitió identificar a una persona de interés en el caso.

“Se pudo materializar hace breves momentos la detención del autor hasta el momento del delito de femicidio en perjuicio de la víctima”, declaró la fiscal Hernández. Además, se está investigando la posible participación de un segundo individuo en el mismo delito. La fiscal añadió que, según los antecedentes recabados hasta ahora, no hay evidencia de una relación previa entre el detenido y la víctima, aunque sí existe un vínculo entre el arrestado y un segundo sujeto que reside en el mismo predio donde se encontraba el domicilio de Burgos.

El crimen ocurrió en la madrugada del domingo 11 de enero, cuando la víctima fue atacada con un objeto contundente, lo que le causó un traumatismo craneoencefálico. La investigación está siendo llevada a cabo por la fiscalía y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Este caso ha generado conmoción en la comunidad local, resaltando la problemática del femicidio en el país, que ha sido objeto de creciente atención en los últimos años.