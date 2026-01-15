Crisis interna en el Partido Comunista: ministros Vallejo, Gajardo y Cataldo exigen retractación a Jadue por acusaciones

Los ministros Camila Vallejo, Jaime Gajardo y Nicolás Cataldo han enviado una carta de protesta al Partido Comunista tras las acusaciones del exalcalde Daniel Jadue.

La decisión de los tres secretarios de Estado se tomó después de que Jadue, actualmente bajo arresto domiciliario y sin militancia formal en el PC debido a su formalización en el Caso Farmacias Populares, afirmara que su situación judicial es resultado de una persecución interna. En sus declaraciones, Jadue cuestionó la participación de Vallejo y Gajardo en el gobierno, lo que motivó la reacción de los ministros.

Según fuentes cercanas, la idea de redactar la carta surgió en un grupo de trabajo de WhatsApp entre los ministros, quienes decidieron dirigirla al presidente del PC, Lautaro Carmona, y a la secretaria general, Bárbara Figueroa. En la misiva, los firmantes solicitan a Jadue que se retracte de sus acusaciones, lo que marca un punto de quiebre en la relación entre los sectores del PC que apoyan al gobierno y aquellos más críticos dentro de la colectividad.

Aunque el documento no exige sanciones formales contra Jadue, dado que ya no es un militante activo del partido, sí busca dejar constancia del profundo malestar que existe entre las autoridades comunistas en el Ejecutivo y el exalcalde, cuya influencia persiste entre ciertos grupos de militancia. El ministro Gajardo, por su parte, ha rechazado las afirmaciones de Jadue, enfatizando que los ministros no intervienen en causas judiciales y que las investigaciones son llevadas a cabo por organismos independientes.