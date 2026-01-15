Malcolm in the Middle regresa con nuevo Dewey: Caleb Ellsworth-Clark será el nuevo rostro del querido personaje

El regreso de la icónica serie “Malcolm in the Middle” ha sido confirmado, generando gran expectativa entre los fanáticos de la televisión. La serie original de Hulu, que se emitió por primera vez en el año 2000, volverá con parte de su elenco original, aunque con algunas novedades en el reparto.

Los personajes principales, Malcolm, Hal, Lois, Reese y Francis, serán interpretados nuevamente por los actores que los dieron vida durante las siete temporadas de la serie. Sin embargo, el actor Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey, no regresará, y su papel será asumido por Caleb Ellsworth-Clark. Este cambio ha sido bien recibido por la audiencia, que ha expresado su apoyo al nuevo actor a través de las redes sociales.

La nueva miniserie, titulada “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair”, se estrenará en Chile el próximo 10 de abril en la plataforma de streaming Disney+, y contará con cuatro episodios. Además de los personajes originales, la serie introducirá nuevos personajes, como Kelly, quien será la hija menor de Hal y Lois, y Tristan, la novia de Malcolm, con quien tendrá una hija llamada Leah. También se espera el regreso de otros personajes como Piama, Jamie, Stevie, Craig y los cadetes de la academia.

Este anuncio se produce casi dos décadas después de que la serie original concluyera, y refleja una tendencia creciente en la industria del entretenimiento de revivir programas clásicos que han dejado una huella en la cultura popular. La nostalgia por los años 2000 parece estar impulsando el interés en estos regresos, tanto en el cine como en la televisión.