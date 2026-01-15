Kaiser explica la decisión del PNL de no unirse al gabinete de Kast: “No hay espacio para aportar efectivamente”

El Partido Nacional Libertario (PNL) ha decidido no integrarse al gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, tras evaluar las recientes conversaciones sobre su posible participación. La colectividad argumenta que esta decisión responde a una postura de responsabilidad e independencia, ya que el diseño político propuesto por el nuevo gobierno no les permitiría influir en las áreas que forman parte de su oferta programática.

Desde el PNL, se comunicó que “concluimos que el diseño político escogido nos aleja de la posibilidad de incidir en aquellas áreas en las que construimos nuestra oferta programática. Podemos ser un mejor aporte desde una posición de responsabilidad e independencia”. Además, el partido reafirmó su compromiso de servir a los intereses superiores de la nación y de defender los valores establecidos en su declaración de principios, asegurando que ofrecerán aportes al nuevo gobierno para contribuir a una gestión efectiva.

El anuncio de la no participación del PNL se produce pocos días después de que su líder, el diputado Johannes Kaiser, descartara la posibilidad de asumir un cargo como secretario de Estado. En declaraciones anteriores, Kaiser había indicado que si hubiera sido considerado para un ministerio, ya lo habrían contactado. En una entrevista reciente en Radio El Conquistador, el diputado profundizó en su decisión, señalando que el diseño del próximo gobierno no contempla al PNL de manera que pueda realizar aportes significativos.

Kaiser expresó: “El diseño político del próximo gobierno no está considerando o no considera al Partido Nacional Libertario de tal manera que éste pueda hacer algún tipo de aporte relevante. No tiene sentido imponerse donde a uno no necesariamente lo están buscando y no lo necesitan”. Además, subrayó que su partido había planteado la necesidad de una reforma al Poder Judicial, pero que actualmente no hay posibilidades de avanzar en esa dirección, lo que también excluye su participación en temas de Defensa y Seguridad.

El diputado Kaiser enfatizó que el actual escenario no ofrece oportunidades para que el PNL demuestre una gestión sectorial que lo distinga positivamente. A pesar de su decisión de no formar parte del gabinete, el partido ha reconocido la autonomía del presidente electo para conformar su equipo de trabajo.