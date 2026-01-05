La batalla de la moda: Di Mondo y Pamela Díaz discuten sobre el verdadero significado de ‘Versace’ y ‘Versachi’

En un reciente episodio del programa “Hay Que Decirlo” de Canal 13, se desató un acalorado debate sobre el conocimiento en moda entre la presentadora Pamela Díaz y el comentarista Di Mondo, en el que también participó Edmundo Huerta, conocido como “El Colombiano”. La discusión se centró en la validez de la experiencia frente a la formación académica en el ámbito de la moda.

El conflicto surgió cuando Huerta, quien reside en Nueva York y ha sido destacado por el fallecido fotógrafo del New York Times, Bill Cunningham, se unió al panel a través de una videollamada. Durante la conversación, Díaz defendió a Huerta, quien ha sido objeto de críticas por parte de Di Mondo en el pasado. La tensión aumentó cuando se abordó la cuestión de si es necesario estudiar moda para ser considerado un experto en el tema.

Pamela Díaz planteó la pregunta: “¿Hay que estudiar moda para ser experto en moda?”, a lo que Di Mondo respondió afirmando que la educación y la experiencia son fundamentales. “Hay que estudiar, hay que vivirlo, hay que saber… Pero si yo, de los trece años, cuando vi en la televisión una colección de ‘Versachi’, de Gianni ‘Versachi’, dije ‘yo quiero aprender de moda’. Y he ido aprendiendo de moda, he estudiado moda”, explicó Di Mondo, enfatizando su trayectoria en el sector.

Sin embargo, la discusión tomó un giro inesperado cuando Edmundo Huerta pronunció incorrectamente el nombre de la famosa casa de moda, refiriéndose a ella como “Versachi” en lugar de “Versace”, lo que provocó reacciones de sorpresa entre los presentes. Este error es significativo, ya que la hermana de Gianni Versace, Donatella, ha llevado a cabo campañas para corregir la pronunciación de su apellido, subrayando la importancia de la correcta identificación de las marcas en el mundo de la moda.

El intercambio entre los tres participantes no solo puso de manifiesto las diferencias de opinión sobre la formación en moda, sino que también reflejó la pasión y el compromiso que cada uno tiene hacia el mundo del estilo y la moda. La conversación se convirtió en un ejemplo de cómo las personalidades del espectáculo pueden generar debates sobre temas que, aunque pueden parecer superficiales, revelan la complejidad y la diversidad de opiniones en la industria de la moda.