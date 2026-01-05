Chavistas se movilizan en Caracas exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras su detención en EE.UU.

Cientos de seguidores del chavismo se congregaron este domingo en el centro de Caracas para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron detenidos en Estados Unidos tras un ataque realizado por fuerzas estadounidenses en varias regiones de Venezuela.

Los manifestantes, portando banderas de Venezuela y algunos vestidos de blanco, denunciaron lo que consideran un “secuestro” del mandatario y su esposa, mientras coreaban consignas en defensa de la “revolución” y la “independencia” del país. Entre los asistentes se encontraban destacados dirigentes oficialistas, como Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, la magistrada Tania Díaz y Rosa Inés Chávez, hija del fallecido presidente Hugo Chávez y actual presidenta del Instituto Nacional de Parques de Venezuela.

La movilización se produjo después de que los chavistas anunciaran su intención de permanecer en las calles de manera “permanente” tras el ataque del sábado. Los manifestantes se concentraron en áreas cercanas al palacio presidencial de Miraflores, donde también se encuentran las sedes de los poderes públicos.

En contraste, otras zonas de Caracas comenzaron a retomar la normalidad, con algunos comercios reabriendo tras un sábado marcado por la calma tensa, calles desiertas y escaso tráfico.

Nicolás Maduro fue capturado en una operación relámpago de las autoridades estadounidenses, denominada “Resolución Absoluta”, junto a su esposa, y posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde pasó su primera noche en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. El líder chavista enfrenta cargos formales por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas, según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Se anticipa que el próximo paso en el proceso judicial de Maduro se llevará a cabo en los próximos días ante un juez federal en Manhattan. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Venezuela ordenó a la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, asumir la presidencia interina del país.