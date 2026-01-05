Edmundo González destaca captura de Maduro como avance crucial, pero insiste en liberar a todos los presos políticos en Venezuela

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó que la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos representa un avance significativo, aunque insuficiente, para la normalización del país. En un video publicado en su cuenta de X, González Urrutia, quien se considera el ganador de las elecciones presidenciales de la oposición en julio de 2024, subrayó que la verdadera recuperación de Venezuela solo se logrará con la liberación de todos los presos políticos.

González Urrutia describió a los prisioneros políticos como “verdaderos rehenes de un sistema de persecución” y enfatizó la necesidad de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las elecciones. A pesar de reconocer que existen “sentimientos encontrados” respecto a la situación actual, destacó la importancia de la captura de Maduro, afirmando que “hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la Justicia”. Esto, según él, marca un nuevo escenario político, aunque aún quedan “tareas fundamentales” por realizar en la transición política del país.

El líder opositor insistió en que la liberación de “civiles y militares secuestrados por pensar distinto, exigir derechos o cumplir su deber constitucional” es un paso esencial para iniciar dicha transición. González Urrutia también se había manifestado previamente sobre su disposición para liderar “la gran operación de la reconstrucción” de Venezuela, abogando por “verdad, justicia y reconciliación, sin impunidad”.

Por su parte, María Corina Machado, otra figura destacada de la oposición, ha solicitado que González Urrutia asuma el vacío de poder en Miraflores, considerándolo el presidente electo. Esta petición ha encontrado apoyo en varios países, incluyendo Panamá, Argentina y Ecuador, así como en el presidente francés Emmanuel Macron.

Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos ha indicado que mantendrá el control sobre Venezuela hasta que se produzca una transición, confiando en la interlocución con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ha asumido la presidencia interina del país. González Urrutia defendió la legitimidad de su causa, afirmando que proviene del mandato popular y del “respaldo claro” de millones de venezolanos que anhelan la paz, un compromiso que asegura no será traicionado.

El líder opositor concluyó su mensaje haciendo un llamado a la unidad nacional para la reconstrucción del país, enfatizando la necesidad de garantizar que el poder no se utilice en contra del pueblo. En un contexto de tensión, el sábado, un operativo de fuerzas especiales estadounidenses, respaldado por un despliegue naval sin precedentes en el Caribe, llevó a cabo la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, trasladándolos a Nueva York.