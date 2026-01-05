Encuesta Cadem revela que 60% apoya eliminación de contribuciones de Kast y 52% sugiere que sea para todos los propietarios

La encuesta Plaza Pública de Cadem, publicada el 4 de enero, revela un amplio apoyo a la propuesta del Presidente Electo de Chile, José Antonio Kast, de eliminar las contribuciones para la primera vivienda. Kast asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo y su plan incluye la condonación progresiva de este impuesto territorial durante su mandato.

La encuesta indagó sobre la aceptación de esta medida, preguntando a los ciudadanos si estaban de acuerdo con la eliminación gradual de las contribuciones para la primera vivienda en un plazo de cuatro años. Los resultados muestran que un 60% de los encuestados se manifestó a favor de la propuesta, mientras que un 26% se mostró en desacuerdo y un 14% no supo o no respondió.

Además, Cadem realizó una pregunta adicional sobre a quiénes debería beneficiar esta eliminación de contribuciones. Un 52% de los participantes opinó que la medida debería aplicarse a todos los propietarios, mientras que un 38% consideró que debería ser exclusiva para personas mayores de 65 años. Solo un 10% no supo qué responder o no contestó.

Este apoyo a la propuesta de Kast se enmarca en un contexto donde la política fiscal y la vivienda son temas de gran relevancia en la agenda nacional. La eliminación de contribuciones para la primera vivienda podría tener un impacto significativo en la economía de muchas familias chilenas, especialmente en un momento en que el acceso a la vivienda es un desafío para muchos ciudadanos.

La encuesta de Cadem se suma a otros sondeos que reflejan la opinión pública sobre las propuestas del nuevo gobierno, que se espera que inicie su gestión con un enfoque en la reducción de impuestos y el apoyo a la clase media.