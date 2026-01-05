Primera ministra de Dinamarca exige a Trump detener amenazas de anexión sobre Groenlandia y defiende la soberanía del territorio

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha instado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a “cesar sus amenazas” de anexionar Groenlandia, un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca. Esta declaración surge en un contexto de tensiones internacionales, especialmente tras la reciente intervención estadounidense en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

En una entrevista con la revista The Atlantic, Trump afirmó que “necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa”, lo que generó una fuerte reacción en Dinamarca. Frederiksen calificó de “absurdo” que se sugiera que Estados Unidos debería tomar el control de Groenlandia, un aliado histórico de la nación nórdica.

La controversia se intensificó con una publicación en redes sociales de Katie Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, quien compartió una imagen de Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense, acompañada del mensaje “SOON”. Esta acción fue interpretada como una provocación y contribuyó a la indignación en Dinamarca.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, también se pronunció al respecto, señalando que la imagen compartida es “irrespetuosa” y que las relaciones entre naciones deben basarse en el respeto y el derecho internacional. Nielsen enfatizó que “no hay ninguna razón para que cunda el pánico o para preocuparse”, recordando que Groenlandia “no está en venta” y que su futuro no se decide en redes sociales.

La situación refleja las complejas dinámicas geopolíticas actuales y la sensibilidad de los países respecto a su soberanía y derechos territoriales. Groenlandia, que tiene un estatus autónomo, ha sido objeto de interés estratégico por parte de varias naciones, especialmente en el contexto de la creciente competencia en el Ártico.