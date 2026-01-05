Daniela Ramírez destaca el valor de Mega en la producción de teleseries y la necesidad de diversificar la ficción en televisión

Mega se consolidó como el líder en rating durante el año 2025, logrando este reconocimiento por cuarto año consecutivo, gracias a su fuerte apuesta por las teleseries. Este éxito se refleja en el ranking de los 10 programas más vistos del año, donde la mitad de los espacios eran producciones dramáticas de la señal, ocupando los cuatro primeros lugares y el séptimo.

La teleserie nocturna “Los Casablancas” se posicionó como el programa más visto del año, con un promedio de 762.382 espectadores por minuto. Le siguieron “Reunión de Superados” con 729.330 y “Nuevo Amores de Mercado” con 717.764. En cuarto lugar se ubicó “Aguas de Oro” con 683.007, y “El Jardín de Olivia” alcanzó un promedio de 580.440 espectadores.

A pesar de este notable rendimiento, Mega se mantiene como la única señal que produce teleseries en Chile, mientras que otros canales como Canal 13 y TVN han optado por crear teleseries verticales, de corta duración, destinadas exclusivamente a redes sociales. Esta situación ha generado preocupación entre los trabajadores de la ficción, quienes ven una disminución en las oportunidades laborales en comparación con años anteriores.

La actriz Daniela Ramírez, en una reciente entrevista, expresó su preocupación por la falta de competencia en el ámbito de las producciones dramáticas. “Es difícil para el gremio, difícil para los compañeros también. Me encantaría que volvieran a existir otras áreas dramáticas, porque siempre esa competencia hace bien”, comentó Ramírez, quien también destacó la riqueza de la idiosincrasia chilena y la necesidad de reflejarla en la ficción.

Ramírez subrayó que la ficción tiene un papel importante en la empatía y la reflexión social, y que las producciones nacionales han logrado captar la atención del público, sofisticándose para competir con las ficciones internacionales. Sin embargo, también advirtió que la industria enfrenta desafíos económicos que limitan la creación de nuevas teleseries, señalando que “hoy en día todo es plata, es terrible eso. Todo se mide con el exitismo, con los números”.

El panorama actual de la televisión chilena muestra una clara tendencia hacia la producción de reality shows, lo que ha llevado a Ramírez a sugerir que otros canales deberían considerar invertir en la creación de historias dramáticas en lugar de seguir esta línea. La situación de la ficción en Chile continúa siendo un tema de debate entre los actores y la industria, que busca adaptarse a un entorno cambiante.