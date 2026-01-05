Hijo de Maduro llama a la unidad del chavismo tras la captura de su padre: “Fue un día de shock”

Un audio atribuido a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, ha comenzado a circular en redes sociales, en el que expresa la conmoción del chavismo tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ocurrida la madrugada del sábado. En este mensaje, Maduro Guerra describe el evento como un “día de shock” para el oficialismo, instando a la unidad del pueblo venezolano y del chavismo en medio de la crisis.

En el audio, Maduro Guerra enfatiza la necesidad de cohesión y unidad, afirmando: “Todos estamos en shock, coño, fue un coñazo. Hemos tenido gran victoria, pero hoy subestimamos, pero mañana, 4 de enero, y el 5 de enero, vamos a la calle, vamos a convocar a nuestro pueblo, vamos a unirnos, a nuclearnos alrededor de nuestro alto mando político-militar con máxima unidad”. Su mensaje busca contrarrestar cualquier intento de división interna, advirtiendo que los traidores serán identificados con el tiempo: “La historia dirá quienes fueron los traidores, la historia lo develará, lo veremos, nosotros debemos concentrarnos en sacar a la patria adelante”.

Maduro Guerra también hizo un llamado personal, asegurando su lealtad al proyecto chavista y prometiendo que su padre y Cilia Flores regresarán al país. “Se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir”, declaró, reafirmando su compromiso con el legado de Hugo Chávez y la continuidad del régimen.

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores se produjo en un contexto de acusaciones graves, incluyendo narcoterrorismo y tráfico de drogas, formuladas por la Fiscalía de Nueva York. Según informes, ambos fueron trasladados a Nueva York, donde fueron llevados a una oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y posteriormente ingresados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El Ministerio Público de Venezuela ha confirmado que la investigación sigue abierta y que podrían sumarse nuevos imputados, incluyendo a autoridades venezolanas.

Este acontecimiento ha generado un impacto significativo en la política venezolana, con un sondeo de fin de año que refleja el efecto del triunfo presidencial de Gabriel Boric en Chile y una mejora en las expectativas económicas y políticas en la región. El secretario de Estado de EE. UU. ha declarado que no se trata de una guerra contra Venezuela, condicionando el levantamiento de sanciones a una transición política en el país.