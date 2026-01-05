Brayan Cortés se une a Argentinos Juniors en calidad de préstamo tras su paso por Peñarol y Colo Colo

Brayan Cortés deja Peñarol y se une a Argentinos Juniors en un nuevo préstamo.

El portero chileno Brayan Cortés ha finalizado su etapa en Peñarol tras una temporada en el fútbol uruguayo, donde llegó en calidad de préstamo. A pesar de su esfuerzo, no logró convencer a los directivos del club, quienes decidieron no adquirir su pase de forma definitiva. La ficha del arquero sigue perteneciendo a Colo Colo, lo que le daba la opción de regresar al club chileno, sin embargo, Cortés ha optado por continuar su carrera en el extranjero.

Este domingo, se confirmó oficialmente su llegada a Argentinos Juniors, donde también se incorpora en calidad de préstamo. El club argentino, conocido como el “Semillero del Mundo”, ha tenido un buen desempeño en la última temporada y se prepara para participar en la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

A través de sus redes sociales, Argentinos Juniors dio la bienvenida a Cortés con un video que muestra imágenes de la sede del club y de jugadores destacados que han pasado por sus filas. En el video, Brayan Cortés expresó: “Dicen que para atajar en Argentinos Juniors no alcanza con volar bien bajo los tres palos. Acá hay que tener personalidad, carácter y un poquito de locura, porque este club, este barrio y esta historia, siempre eligieron arqueros distintos. Pasaron los años y hoy desde Chile a La Paternal, empieza una nueva historia”.

Cortés se unirá al equipo argentino con la esperanza de sumar más experiencia y contribuir al éxito del club en el próximo torneo. Su llegada se formaliza con un préstamo que se extenderá hasta diciembre de este año.