SII establece tasa de interés penal de 7,92% para morosidad en impuestos durante el primer semestre de 2026

El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile ha establecido las tasas de interés que se aplicarán por mora en el pago de impuestos y contribuciones para el primer semestre de 2026, que abarca desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de ese año.

En la resolución emitida, el SII señala que es su responsabilidad la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos, así como de aquellos que se establezcan en el futuro, a menos que su control esté asignado a otra autoridad por ley. La Ley N° 21.713, que modifica varios artículos del Código Tributario, introduce cambios en la determinación y aplicación del interés moratorio por el no pago oportuno de impuestos, los cuales entrarán en vigor el 1 de enero de 2025.

De acuerdo con los artículos 3° y 55 del Código Tributario, el interés moratorio se aplicará a la tasa vigente en el momento del pago de la deuda, sin importar la fecha en que se generaron los hechos gravados. Además, el nuevo inciso tercero del artículo 53 establece que el interés penal se calculará a partir de la tasa de interés corriente para operaciones a un año o más, que debe ser reajustada en moneda nacional y no exceder las 2.000 UF. Esta tasa, publicada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se incrementará en un 3,5% para el cálculo del interés penal.

El interés penal se calculará por cada día de retraso, ajustándose a la variación del índice de precios al consumidor entre los períodos establecidos por la ley. El inciso cuarto del artículo 53 indica que, para determinar el interés penal, se considerará la tasa semestral aplicable desde el vencimiento del impuesto hasta la fecha de pago, dividiendo dicha tasa por 360 y multiplicándola por el número de días de atraso. Si la mora supera un semestre, el interés penal total será la suma de las tasas individuales para cada período.

La Ley N° 18.010 define la tasa de interés corriente como el promedio ponderado de las tasas cobradas por los bancos en Chile, y la CMF es la encargada de su determinación y publicación. El SII tiene la facultad de fijar, mediante resolución, la tasa de interés vigente para cada semestre, la cual debe ser publicada en junio.

Para el primer semestre de 2026, el SII ha fijado una tasa de interés penal anual de 7,92%, que corresponde a la tasa de interés corriente de 4,42% más el incremento del 3,5%. Esto se traduce en una tasa de interés penal diaria de 0,022%. Esta tasa será aplicable desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2026, y se aplicará de acuerdo a la tasa vigente en el momento del pago de la deuda, independientemente de la fecha en que se generaron los hechos gravados.

La resolución que establece estas tasas es la Resolución Exenta SII N° 205, emitida el 30 de diciembre de 2025.