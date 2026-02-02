Pablo Longueira anuncia su regreso a la política en cena de camaradería con la UDI

El ex presidente de la UDI, Pablo Longueira, anunció que en diciembre o a más tardar en enero revelará su “último aporte por Chile” durante una cena en su honor celebrada el martes por la noche. Este evento, que tuvo lugar en el restaurante Los Buenos Muchachos, reunió a más de mil asistentes, incluyendo ex ministros, parlamentarios, empresarios y familiares, en un ambiente de camaradería tras su absolución en el caso SQM.

La cena comenzó pasadas las 20 horas, con una fila de asistentes que se extendía más allá de la intersección de Ricardo Cumming con Andes. Entre los presentes se encontraban figuras destacadas como el empresario Federico Valdés, el senador Juan Antonio Coloma y el ex alcalde Joaquín Lavín, quien fue uno de los pocos que se dirigió al público para rendir homenaje a Longueira. En su discurso, Lavín destacó la trayectoria política de Longueira y lo instó a regresar a la política activa, enfatizando que “la gente nos está pidiendo unidad” ante el inminente triunfo de José Antonio Kast.

Longueira, quien fue recibido con aplausos y vítores, se sentó en la mesa principal junto a su familia y amigos cercanos. En su intervención, reafirmó su compromiso con el país y mencionó que “no pueden estar los proyectos personales ni los proyectos partidistas sobre el interés superior del país”. También hizo un llamado a la unidad entre los diferentes sectores de la oposición, incluyendo a republicanos y libertarios, para enfrentar los desafíos que se avecinan.

El evento no solo celebró la figura de Longueira, sino que también sirvió como una demostración de fuerza del gremialismo y de la UDI, que busca reafirmar su relevancia en el contexto político actual. La cena se extendió por más de cuatro horas, y durante la misma se proyectó un video que resumía la carrera política de Longueira, destacando momentos clave como su paso por el Ministerio de Economía y su papel en la creación de la UDI junto a Jaime Guzmán.

Entre los asistentes también se encontraban figuras de la nueva generación de la UDI y de otros partidos, como Camila Flores y Francisco Orrego, quienes se sumaron a los brindis y muestras de apoyo hacia Longueira. La cena culminó con un ambiente festivo, donde los gritos de “Presidente” resonaban entre los asistentes, reflejando el deseo de muchos de que Longueira retome un papel activo en la política chilena.