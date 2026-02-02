Camilo Zicavo se pronuncia sobre la polémica de Kidd Voodoo: “Me voy a mojar el poto, hay dos candidatos”

El cantante Camilo Zicavo ha vuelto a acaparar la atención mediática tras sus recientes comentarios sobre su colega Kidd Voodoo, en medio de un debate sobre la postura política de los artistas en el contexto de las próximas elecciones presidenciales en su país.

La controversia se desató cuando una seguidora cuestionó a Kidd Voodoo por interpretar canciones de Silvio Rodríguez y Los Prisioneros, dos grupos conocidos por sus letras con fuerte contenido sociopolítico de izquierda. La crítica de la usuaria se centró en la falta de una postura política clara por parte del artista urbano, quien, según ella, debería aprovechar su influencia para manifestarse sobre los temas sociales, especialmente ante la propuesta de uno de los candidatos de eliminar beneficios sociales.

La seguidora expresó: “Te amaba, David (Kidd Voodoo), pero no puedes estar cantando canciones de Silvio y Los Prisioneros, los cuales siempre han tenido un mensaje sociopolítico claro y ahora no ser capaz con la influencia que tienes, de tener una postura política clara”.

En respuesta a las críticas, Kidd Voodoo utilizó sus redes sociales para defenderse, afirmando: “Mi postura política es la misma que mis compañeros artistas y la misma que he tenido siempre o hasta donde mi memoria me permite recordar”. El artista también comentó sobre la diversidad de candidatos en la primera vuelta electoral, señalando que ahora que solo quedan dos, la situación es más clara.

El cantante añadió: “Como último aclarar que la elección de estas canciones forman un vínculo coherente con mi pensar político y que obvio como todo lo sucedido conmigo durante este año, está enfocado en nada más que hacer cultura, ya que comparto el pensar de los autores”. Sin embargo, su defensa no convenció a todos, y un grupo de usuarios en redes sociales argumentó que Kidd Voodoo no había ofrecido una respuesta satisfactoria.

En medio de esta controversia, Camilo Zicavo, exesposo de Denise Rosenthal, también se pronunció al respecto. A través de sus historias de Instagram, compartió un mensaje irónico que decía: “Wena, cabros, me voy a mojar el poto, hay dos candidatos y yo voy a votar por uno de ellos”, un meme que provocó diversas reacciones entre sus seguidores.

Este intercambio de opiniones entre artistas y seguidores refleja la creciente presión sobre los músicos para que se posicionen en temas políticos, especialmente en un clima electoral tan polarizado.