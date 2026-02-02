Osvaldo Silva narra su aterrador asalto en Recoleta: apuñalado y enfrentado a cinco delincuentes armados

El actor chileno Osvaldo Silva fue víctima de un violento asalto el lunes en un servicentro de Recoleta, Región Metropolitana, donde fue apuñalado por un grupo de al menos cinco delincuentes. Silva, quien se encontraba junto a su esposa, la actriz Cecilia Cucurella, relató los detalles del ataque en una entrevista con Radio Bío Bío, donde explicó que el incidente ocurrió mientras ambos se disponían a pagar la gasolina.

Durante el asalto, Silva decidió resistir el robo, lo que resultó en que fuera apuñalado en varias partes del cuerpo, aunque las heridas no fueron de gravedad. En el programa Radiograma Matinal, el actor describió la experiencia como “terrible”, enfatizando la sorpresa de ser atacado en un lugar que debería ser seguro. “Terrible, terrible pensar que uno pasa a echar gasolina a una bomba que está iluminada”, comentó, refiriéndose a la ubicación del servicentro en Bellavista.

Silva también compartió el nivel de violencia que enfrentaron, recordando que los delincuentes, a quienes describió como “cinco pendejos, cinco cabros chicos, con cuchillas”, amenazaron a su esposa diciendo: “bájate o te mato”. A pesar de la situación, el actor logró defenderse, aunque resultó herido. “No se la llevaron muy pelada porque se llevaron un par de patadas y todo, pero evidentemente eso a mí me costó como dos o tres punzetazos con los tremendos cuchillos que andaban trayendo”, explicó.

El actor destacó la rápida respuesta de Carabineros, aunque los delincuentes ya habían escapado en un vehículo Honda. Silva mencionó que los asaltantes huyeron rápidamente, incluso con la manguera de la bencinera colgando. Afortunadamente, su esposa se encuentra bien, aunque ambos perdieron varios artículos personales, incluidos celulares, documentos y tarjetas bancarias, además de su automóvil, que fue robado durante el asalto.

La experiencia ha dejado a Silva y Cucurella con un fuerte impacto emocional, pero el actor agradeció que la situación no haya terminado en tragedia. Ambos continúan recuperándose del incidente y reflexionando sobre la violencia que enfrentan a diario muchas personas en situaciones similares.