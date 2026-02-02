Kunstmann asegura que la Delegación Presidencial de Los Ríos será liderada por un militante del Partido Republicano

El diputado electo Leandro Kunstmann ha confirmado que la Delegación Presidencial de la región de Los Ríos será ocupada por un militante del Partido Republicano.

El anuncio oficial sobre los nombramientos de subsecretarías y delegaciones presidenciales por parte del presidente electo José Antonio Kast, que estaba programado para el 30 de enero, ha sido reprogramado para el 6 de febrero debido a un retraso en la gira internacional de Kast. Sin embargo, ya circulan rumores sobre posibles candidatos. En particular, se menciona a la concejal republicana de Valdivia, Vicky Carrasco, como una de las opciones para liderar la delegación en Los Ríos.

En una entrevista con Radio Bío Bío, Kunstmann afirmó que “está zanjado” que un militante del Partido Republicano asumirá la Delegación Presidencial de Los Ríos, aunque no reveló el nombre del designado. Además, confirmó que la autoridad que se encargará de la delegación presidencial de Ranco será un representante de Renovación Nacional (RN).

Kunstmann también se refirió a la designación de los secretarios regionales ministeriales (Seremis), indicando que las conversaciones con los partidos de Chile Vamos han sido positivas. Estas discusiones han incluido a parlamentarios electos y en ejercicio, quienes han enviado propuestas de nombres a la oficina del presidente electo. El diputado destacó que, más allá de un simple cuoteo de cargos, se han propuesto personas capacitadas para implementar el plan de trabajo del nuevo gobierno, que ha sido calificado por Kast como un “gobierno de emergencia”.

El anuncio sobre los Seremis podría realizarse alrededor del 20 de febrero, aunque Kunstmann subrayó que esto depende de la agenda de la oficina del presidente electo.

Por otro lado, Kunstmann criticó al gobierno saliente, señalando que se han incumplido promesas relacionadas con obras emblemáticas en la región, como el puente Cochrane y el nuevo hospital de La Unión. Afirmó que se dieron plazos que no se cumplieron y cuestionó la reanudación de las obras del hospital de La Unión, debido a la millonaria indemnización de cerca de 49 mil millones de pesos que la sociedad concesionaria está exigiendo. A pesar de estas críticas, el gobierno ha reiterado que la construcción del hospital no está en riesgo y que el 10 de febrero se pronunciará un panel técnico de concesiones sobre la indemnización solicitada por la empresa.