Elizalde destaca la importancia de apoyar a Bachelet en su candidatura a la ONU y llama a la unidad nacional

La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU genera incertidumbre sobre el respaldo del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

En el marco de la oficialización de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet para liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas, surgen interrogantes sobre el apoyo que recibirá de José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia de Chile el próximo 11 de marzo. A pesar de haber mantenido reuniones con Bachelet durante la campaña electoral, Kast no ha definido públicamente su postura respecto a la candidatura.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó el tema en una reciente vocería, donde fue consultado sobre si la candidatura de Bachelet contaba con el consenso del futuro mandatario. Elizalde afirmó que “se trata de hechos públicos, no solo que son conocidos por todos los actores políticos, sino que también son conocidos por todos los ciudadanos de nuestro país”. Además, destacó que la nominación de Bachelet fue discutida en la primera reunión entre el presidente Gabriel Boric y Kast, celebrada el 15 de diciembre en el Palacio de La Moneda.

Elizalde también recordó que Boric anunció la candidatura de Bachelet en un programa de televisión, lo que subraya la relevancia del tema en la agenda política nacional. En su intervención, el ministro hizo un llamado a la unidad nacional, instando a los chilenos a apoyar a Bachelet en su postulación, argumentando que “Chile debe unirse, ponerse la camiseta de nuestro país, para finalmente hacer el mejor esfuerzo para que una compatriota encabece las Naciones Unidas”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, se refirió a las preocupaciones sobre el posible veto de países como Estados Unidos, dado el descontento que Boric ha expresado hacia el expresidente Donald Trump y la militancia socialista de Bachelet. Van Klaveren indicó que ha habido conversaciones sobre este tema y recordó que Bachelet realizó una gira en diciembre, donde se reunió con representantes de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad, incluyendo a los cinco permanentes, y tuvo un encuentro con representantes de Estados Unidos.

A pesar de la competitividad del proceso y las dificultades que puedan surgir, se espera que Bachelet cuente con el respaldo necesario para su candidatura en la ONU. Van Klaveren concluyó que “nos preocupa obtener los apoyos del máximo de países miembros del Consejo de Seguridad y, por supuesto, que haya una reacción positiva por parte de la Asamblea General una vez que el Consejo haga la propuesta”.