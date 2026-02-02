Kast se niega a comentar sobre candidatura de Bachelet a la ONU y prioriza atención a víctimas de incendios

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se abstuvo de comentar sobre la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, oficializada por el presidente Gabriel Boric. Kast, quien se encontraba en Viña del Mar visitando a familias afectadas por un incendio hace dos años, enfatizó que su prioridad en este momento es atender la emergencia que vive el país.

Durante su visita a la región de Valparaíso, Kast fue consultado sobre la candidatura de Bachelet, que cuenta con el respaldo de Brasil y México. Sin embargo, el líder del partido Republicanos reiteró que no se pronunciará sobre temas políticos hasta asumir oficialmente la presidencia. “Mientras no sea Presidente en ejercicio no me pronunciaré”, afirmó.

Kast destacó la importancia de recordar a las víctimas del incendio de Viña del Mar, señalando que la fecha del aniversario de la catástrofe es un momento para reflexionar sobre el dolor de las personas afectadas. “La única contingencia es esta. Creo que en esta fecha solo tenemos que ocuparnos de las víctimas de una catástrofe tan grande como la que se vivió aquí y no destinar hoy día ningún momento a no pensar en eso”, expresó.

El presidente electo también hizo hincapié en que Chile enfrenta una emergencia que abarca diversas regiones, incluyendo el Bío Bío y la comuna de Maipú. “Esa es la contingencia y la urgencia de Chile. Uno tiene que ver dónde prioriza, nosotros hemos priorizado esta fecha para recordar y acoger el dolor de las personas”, agregó.

Kast concluyó su intervención reafirmando que no se pronunciará sobre otros temas hasta que asuma el cargo el 11 de marzo, reiterando su compromiso con las prioridades actuales del país.