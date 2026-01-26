Nicole Block revela el miedo y las amenazas que sufrió tras denunciar a Gary Medel por acoso sexual

Nicole Block, actriz y ex participante de reality shows, volvió a ser noticia tras revelar su experiencia de acoso sexual por parte del futbolista Gary Medel. En septiembre del año pasado, Block hizo pública esta denuncia, que acaparó la atención mediática, al contar que ambos se conocieron a través de una aplicación de citas y que durante su encuentro en persona, Medel intentó forzar un acto sexual no consentido. La actriz relató que en un momento, “Medel se bajó el pantalón y me acercó mi boca a su pene de manera agresiva”.

Block, quien se sintió amenazada por la situación, expresó en su momento: “Realmente estas hueás son peligrosas. Tal vez a ti te ha pasado, a mí me pasó y no me voy a callar”. Sin embargo, a cuatro meses de la denuncia, la actriz compartió con Página 7 que la experiencia la dejó con miedo y que las repercusiones fueron severas. “Me golpearon tres mujeres, quedé mal y me dio mucho miedo. Me cambié de casa y me encerré”, confesó, refiriéndose a las consecuencias que tuvo su decisión de hablar sobre el incidente.

A pesar de la gravedad de lo sucedido, Block aclaró que no tiene intenciones de seguir acciones legales contra Medel, aunque admitió que se siente arrepentida de haber hecho la denuncia, afirmando: “estoy arrepentida hasta de haberlo dicho, porque la pasé pésimo”. La situación ha puesto de relieve las dificultades que enfrentan las mujeres al denunciar acosos en un entorno que, según ella, está marcado por la impunidad y el miedo, especialmente en el ámbito del deporte, al que se refirió como “una mafia”.

Este caso ha generado un debate sobre la cultura del silencio y el acoso en el deporte, así como la necesidad de crear un ambiente más seguro para las mujeres en todas las áreas, incluyendo el entretenimiento y el deporte.