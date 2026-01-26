Cristian Zavala se perderá varios partidos tras sufrir una fractura en la rodilla tras fallido penal en amistoso

Cristián Zavala, delantero de Colo Colo, se convirtió en objeto de burlas tras un fallido lanzamiento de penal en un amistoso contra Peñarol.

La semana pasada, durante un partido amistoso de la Serie Río de La Plata, Cristián Zavala intentó ejecutar un penal al estilo Panenka, pero su intento resultó en un fiasco, ya que el balón fue fácilmente atrapado por el portero rival. Este momento desafortunado se volvió viral, generando una ola de memes y burlas en redes sociales. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando se confirmó que el jugador sufrió una lesión en la rodilla durante el lanzamiento.

Según el reportero Tomate Alvarado, los exámenes médicos revelaron que Zavala presenta una fractura en la articulación de la rodilla, lo que lo mantendrá alejado de las canchas entre siete y nueve semanas. Esta noticia representa un duro golpe para el cuerpo técnico de Colo Colo, liderado por el Tano Ortíz, ya que el equipo se prepara para su debut en la Liga de Primera contra Deportes Limache el próximo sábado 31 de enero.

A su salida del estadio Monumental, Zavala fue abordado por la prensa, donde se le preguntó sobre su estado emocional tras la avalancha de críticas y burlas que recibió por su penal fallido. El jugador respondió: “No estoy molesto, estoy tranquilo”, mostrando una actitud serena ante la situación. Además, se observó que Zavala había cambiado su apariencia, regresando a su color de cabello original tras haberlo tenido rosado.

La ausencia de Cristián Zavala en el próximo partido es un desafío para Colo Colo, que busca comenzar la temporada con el pie derecho. La lesión del jugador no solo afecta su carrera, sino que también plantea interrogantes sobre la estrategia del equipo en su primer encuentro de la liga.