Cataldo desafía a Kast y defiende logros educativos del gobierno, pidiendo un debate basado en datos y no en críticas

El ministro de Educación de Chile, Nicolás Cataldo, respondió a las críticas del presidente electo José Antonio Kast sobre la gestión educativa del actual gobierno, instando a un debate constructivo basado en datos.

Las declaraciones de Kast, realizadas durante el foro de ICARE el pasado jueves, calificaron la gestión educativa del gobierno de Gabriel Boric como un “desastre”, lo que ha generado controversia en diversos sectores políticos. En respuesta, Cataldo expresó su desacuerdo y destacó los logros alcanzados en el ámbito educativo, subrayando que se han obtenido los mejores resultados en aprendizaje de los últimos 20 años, especialmente en la educación pública, que ha mostrado un crecimiento notable.

“Decir que el sistema educativo es un desastre cuando hemos logrado incluso en materia de aprendizaje llegar a resultados históricos, es desconocer los datos, es desconocer la evidencia”, afirmó el ministro en una entrevista con Radio Futuro. Cataldo enfatizó la necesidad de que el debate sobre educación se base en información veraz y se enfoque en el progreso del sistema, aunque admitió que los avances han sido limitados.

En cuanto a la Educación Superior, el ministro indicó que solo el 10% de los estudiantes que ingresan a este nivel provienen del sistema público, lo que, según él, sugiere un modelo más equitativo. Además, defendió el proyecto del Fondo de Educación Superior (FES), argumentando que este representaría un costo significativamente menor para el Estado. “Hoy día estamos gastando bajo la línea del billón de pesos, y con el FES serían $360 mil millones, poco más de un tercio de lo que se está gastando hoy”, explicó.

Cataldo también abordó la implementación de Aula Segura, reconociendo que ha habido un aumento en las expulsiones y cancelaciones de matrícula, pero cuestionó la efectividad de estas medidas para reducir la violencia en las escuelas, ya que los incidentes violentos no han disminuido. Finalmente, el ministro instó a Kast a desvincular la educación de la contienda política, buscando un enfoque más colaborativo en la mejora del sistema educativo.