Cancillería chilena intensifica gestiones y solicita colaboración a Bolivia tras brutal asesinato de dos chilenos en Oruro

La Cancillería chilena ha confirmado que está en contacto con las autoridades bolivianas tras el asesinato de dos chilenos en Challapata, Oruro.

Este viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó que, a través del Consulado General en La Paz, se han establecido comunicaciones al más alto nivel con el gobierno boliviano en relación con el caso de los dos ciudadanos chilenos que fueron encontrados muertos en el municipio de Challapata. Según los informes preliminares de la Fiscalía de Oruro, las víctimas habrían sido torturadas, asesinadas y posteriormente quemadas, en un suceso que se investiga como un posible ajuste de cuentas. Además, se halló un vehículo completamente calcinado en la escena del crimen.

El embajador y cónsul general de Chile, Fernando Velasco, se comunicó con el canciller boliviano, Fernando Aramayo, para solicitar apoyo y coordinación en la investigación. En este sentido, el cónsul ha mantenido conversaciones con el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, y con el fiscal encargado del caso, quienes han expresado su disposición a colaborar para que las diligencias avancen de manera rápida y efectiva.

Desde la Cancillería también se ha indicado que el consulado ha estado en contacto con los familiares de una de las víctimas, quienes se encuentran en Bolivia para reunirse con la Fiscalía. Se les ha ofrecido toda la asistencia consular necesaria mientras se lleva a cabo la investigación.

Este trágico suceso ha generado preocupación en Chile, donde las autoridades están atentas a los avances de la investigación y a la situación de los familiares afectados.