Fallece Álvaro Peña, el pionero del punk chileno, a los 82 años en Alemania, dejando un legado musical imborrable

El movimiento punk chileno se encuentra de luto tras el fallecimiento de Álvaro Peña, considerado uno de sus más grandes exponentes y reconocido como “el primer punk” del país. Peña, de 82 años, falleció en Constanza, Alemania, según confirmaron sus allegados a través de redes sociales.

La noticia fue comunicada por René Cevasco, periodista cercano a Peña, quien expresó su dolor al anunciar el deceso: “Con el dolor de mi alma debo comunicarles que nuestro Álvaro Peña Rojas falleció anoche en Alemania”. Cevasco también destacó la importancia de Peña en la cultura nacional, afirmando que Chile ha perdido “uno de sus músicos más grandes e incomprendidos de la segunda mitad del siglo XX”.

Álvaro Peña nació en Valparaíso y su carrera musical abarcó diversos géneros, incluyendo rock and roll, mambo, bebop y punk. Desde joven mostró interés por la música, recibiendo clases de piano y saxofón. En su adolescencia, formó parte de varias bandas, como Los Dandy, Los Challengers y Los Bumerangs, logrando publicar tres discos sencillos entre 1965 y 1967.

Sin embargo, las responsabilidades de la adultez lo alejaron de la música por un tiempo. Durante este periodo, trabajó como redactor creativo en una de las agencias de publicidad más grandes del mundo, Walter & Thompson. Durante su estancia en Londres, se convirtió en refugiado tras el golpe de Estado en Chile, donde formó su primera banda, 101ers, junto a un joven Joe Strummer, quien más tarde alcanzaría la fama con The Clash.

En 1977, Peña debutó como compositor solista con su álbum “Drinking my own sperm”, marcando un hito en su carrera musical. Su legado perdura en la historia del punk chileno, donde su influencia y contribuciones son recordadas con respeto y admiración.