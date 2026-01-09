CUT y gremios exigen a Boric frenar reforma a Gendarmería por vulneración de derechos sindicales y falta de diálogo

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), junto a la Asociación Nacional de Funcionarios del Estado (ANEF) y el Frente de Trabajadores Penitenciarios, ha enviado una carta al presidente Gabriel Boric solicitando la retirada de la urgencia al proyecto de ley que reforma Gendarmería de Chile, actualmente en tramitación en el Congreso.

La misiva fue presentada tras la aprobación unánime, en general, por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, de una reforma constitucional que propone separar a Gendarmería del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, trasladándola al Ministerio de Seguridad Pública. Esta medida busca integrar a Gendarmería formalmente al aparato de orden y seguridad del Estado, junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Las organizaciones sindicales han expresado su preocupación, argumentando que el proyecto vulnera gravemente la libertad sindical. En particular, advierten que las actuales asociaciones de funcionarios de Gendarmería quedarían disueltas de pleno derecho, obligándolas a liquidarse conforme a la normativa bajo la cual fueron constituidas. “Hacemos un llamado al presidente de la República a resguardar el derecho de los trabajadores a ser representados por sus pares, a tener organizaciones que defiendan y luchen por la mejora y el trabajo decente”, afirmó José Manuel Díaz, presidente de la CUT.

Los firmantes de la carta consideran que esta disposición afecta un derecho constitucional, reconocido tanto en la Constitución chilena como en tratados internacionales suscritos por el país, y representa un retroceso en los derechos de los trabajadores públicos. Además, subrayan que los trabajadores de Gendarmería han cumplido históricamente con el mandato de resguardar a las personas privadas de libertad, protegiendo sus derechos constitucionales y promoviendo su reinserción social, un rol que no debería ser ignorado en el contexto de una reforma institucional.

Por lo tanto, solicitan al presidente Boric que detenga la tramitación del proyecto, retire la urgencia legislativa y abra un diálogo social antes del cierre del actual periodo legislativo, con el objetivo de abordar la reforma sin menoscabar los derechos ni la dignidad de quienes laboran en el sistema penitenciario.

José Carrasco Silva, presidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), destacó que “no avalamos la corrupción” y que han denunciado públicamente actos de corrupción en Gendarmería. Sin embargo, enfatizó que los gremios no son el problema y que la reforma constitucional debe abordar los temas de fondo, que son estructurales.

La carta fue firmada por representantes de la CUT, ANEF, Ansog, ANFUP, así como dirigentes de Agech Nacional y Agetpro. Desde estas asociaciones, se ha reiterado que no se oponen a discutir cambios en Gendarmería, pero insisten en que cualquier modificación debe realizarse con la participación de los trabajadores y con pleno respeto a los derechos sindicales ya establecidos.