¿Se repetirá el icónico beso entre María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes en Olmué 2026? La gente lo pide

El Festival del Huaso de Olmué 2026 se celebrará del 15 al 18 de enero, con una destacada programación de artistas nacionales e internacionales.

A menos de una semana del inicio de la 55ª edición del Festival del Huaso de Olmué, los animadores María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes han compartido detalles sobre lo que promete ser uno de los eventos más esperados del verano chileno. Este año, María Luisa Godoy asumirá nuevamente el rol de animadora, tras haber sido jurado en ediciones anteriores, mientras que Eduardo Fuentes se prepara para su cuarta animación consecutiva, consolidándose como una de las figuras más queridas del festival que se realiza en el emblemático recinto de Patagual.

El festival, que se ha convertido en una tradición estival, contará con una variada programación que incluye presentaciones de artistas reconocidos como Myriam Hernández, Nicole, Américo, Gepe, Luck Ra, Ráfaga y Entremares, quienes se presentarán a lo largo de las cuatro noches del evento.

En una conversación con Expreso Bío Bío, los animadores abordaron el tema del clásico beso que se ha vuelto una costumbre en el escenario del festival. “Es un tema sensible… Ya nos hemos dado muchos”, comentaron entre risas. Eduardo Fuentes añadió: “Cuando uno está ahí y la gente lo pide, tampoco uno puede ser amargado y decir ‘no'”. Ambos concluyeron que si el público lo solicita, habrá beso en el escenario.

El Festival del Huaso de Olmué es uno de los eventos más emblemáticos de la música chilena, y su próxima edición promete atraer a miles de asistentes, reafirmando su lugar en el calendario cultural del país.