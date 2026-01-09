Ola de calor en seis regiones de Chile: temperaturas podrían superar los 38°C este fin de semana, alerta la DMC

La Dirección Meteorológica de Chile ha emitido un pronóstico que anticipa temperaturas máximas de hasta 36°C en Santiago para este fin de semana, lo que podría indicar el inicio de una ola de calor en varias regiones del centro del país.

Para este viernes, se espera que la capital chilena alcance los 33°C, mientras que el domingo la temperatura podría ascender hasta los 36°C en el centro de la ciudad. En la zona norte de la Región Metropolitana, se prevé que el termómetro supere los 38°C. El meteorólogo Jaime Leyton ha señalado que el mismo domingo, Talca podría experimentar temperaturas que superen los 37°C. Leyton también advirtió que entre las 10:30 y las 13:30 horas se producirá la mayor variación en la temperatura, por lo que es fundamental mantener una adecuada hidratación durante estas horas.

La alerta de ola de calor afecta a seis regiones de la zona central, donde se prevé que las temperaturas máximas superen los 30 grados. Esta situación se debe a la presencia de una dorsal en altura que se mantendrá al menos hasta la tarde del próximo domingo 11 de enero. Las regiones que podrían verse más afectadas incluyen Talca, donde se anticipan 37°C el sábado y 36°C el domingo, y Chillán, que también podría alcanzar los 37°C el sábado.

Este fenómeno meteorológico se produce tras una reciente baja de temperaturas, y la DMC ha instado a la población a tomar precauciones ante el calor extremo que se avecina. Además, se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

En otros temas, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un megaoperativo en cinco regiones del país para desarticular una banda de ciudadanos chinos involucrados en estafas millonarias con criptomonedas. Asimismo, se ha informado sobre la liberación de los primeros presos políticos en Venezuela, entre los cuales se encuentran cinco ciudadanos españoles que ya están en camino a su país de origen. Por otro lado, el Tribunal ha dado a conocer las penas privativas de libertad y condenas económicas del ex alcalde de Rancagua, quien fue declarado culpable el pasado 23 de diciembre.