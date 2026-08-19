Ni el alza del desempleo frena la movilidad laboral: 54% busca cambiar de trabajo

Nuevos datos aportados por la consultora global de soluciones en talentos y negocios Robert Half revelan que un 54% de los encuestados planea buscar un nuevo empleo en los próximos seis meses, a pesar de la incertidumbre que genera el dato de desempleo en el país.

De ese total, un 41% dice estar buscando activamente un nuevo trabajo, mientras un 14% aún no ha comenzado, pero planea hacerlo, pese al panorama marcado por una tasa de desocupación de 9,4% durante el segundo trimestre, según recién informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El fantasma de perder talentos

La misma encuesta expone que un 42% de los consultados siente que su sueldo está por debajo del mercado y, según la última Guía Salarial de Robert Half, el 87% de los empleadores define sus rangos salariales utilizando benchmarks y referencias de mercado.

Para Caio Arnaes, director asociado de Robert Half Chile, “el conocimiento del mercado es un factor decisivo para construir ofertas competitivas, especialmente en perfiles con habilidades altamente demandadas, donde muchas empresas están dispuestas a superar su presupuesto inicial para asegurar el talento”.

Además, un 39% quiere un cargo de mayor nivel, pero su empresa ofrece pocas oportunidades de crecimiento profesional.

Los beneficios corporativos en la ecuación

La tercera razón más votada por los profesionales que desean cambiar de empleo es la necesidad de mejores beneficios económicos y no económicos (39%). Un dato de la última edición del Estudio de Beneficios de Robert Half revela que un 42% afirma que negociaría una mejor remuneración si los beneficios que considera importantes no están incluidos, lo que figura una cifra relevante para que las empresas definan sus programas de beneficios de forma adecuada para evitar perder profesionales clave.

Razones para quedarse

Entre quienes no planean cambiar de empleo, recibir una remuneración acorde con el trabajo que realiza es la principal razón para permanecer (42%). Además, un 31% señala que comenzó recientemente un nuevo empleo y no desea volver a iniciar un proceso de búsqueda laboral, mientras que la misma proporción afirma que su trabajo ofrece un nivel de flexibilidad que no está dispuesto a perder.

“Los resultados muestran que la decisión de permanecer en una organización no depende exclusivamente del salario. Factores como la flexibilidad y la estabilidad que aporta un cambio laboral reciente también tienen un peso importante en la percepción de valor que los profesionales asignan a su empleo actual”, concluyó Arnaes.