Los desafíos para un liderazgo exitoso

En medio de un escenario marcado por la incertidumbre económica, transformación tecnológica y crecientes expectativas de los trabajadores, es común que las empresas se cuestionen si cuentan con los líderes adecuados.

A la hora de elegir, es fundamental considerar que el líder reúna condiciones de adaptabilidad de su estilo de gestión y capacidades para motivar y lograr multiplicar el talento de sus trabajadores, independientemente del tamaño del equipo.

“Hoy las organizaciones necesitan líderes capaces de adaptarse a distintos contextos, desarrollar el talento de sus equipos y mantener el compromiso de las personas. El liderazgo efectivo ya no depende tanto del tamaño del equipo, sino de la capacidad de generar impacto en los resultados y en las personas”, señaló Caio Arnaes, director asociado de la consultora global de soluciones en talentos y negocios Robert Half Chile.

Liderazgo motivador

Los datos de estudios de Robert Half exponen que un 40% de los trabajadores se siente desmotivado con su trabajo, lo que resulta preocupante para las empresas, ya que abre el debate sobre el desafío que significa para las organizaciones el gestionar sus equipos y el papel que desempeñan los líderes.

El rol de los líderes entonces debe considerar cómo motivar a sus equipos, recurriendo a habilidades como la comunicación, la empatía o la capacidad de inspirar para que desarrollen sus máximas capacidades.

Un multiplicador de talentos

Según la empresa, un 54% de los encuestados afirma que priorizar la experiencia técnica por sobre las habilidades para liderar es un error frecuente a la hora de contratar profesionales para cargos de liderazgo.

El principal desafío de quienes toman decisiones apunta a lograr que sus dirigidos desarrollen al máximo sus capacidades. Por lo tanto, ya no se trata de encontrar al mejor especialista, sino al profesional capaz de multiplicar el talento de otros, independientemente del tamaño de su equipo o contexto de la organización.

Líderes adaptables

Si bien existen competencias que son fundamentales para cualquier posición de liderazgo, la forma en que se aplican puede variar según las características de cada equipo y organización.

A medida que aumenta la cantidad de personas bajo una misma gestión, por ejemplo, adquieren mayor relevancia aspectos como la coordinación del trabajo, la comunicación y la asignación de responsabilidades.

“Gestionar equipos más numerosos requiere dedicar mayor atención a la coordinación, la organización del trabajo y el flujo de información. Por eso, es importante que los líderes sepan ajustar su gestión a las características de los equipos que conducen”, concluyó Arnaes.