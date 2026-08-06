El reciente reportaje de investigación publicado por la edición especial Señal DF del Diario Financiero, titulado “Los CEO que lideran las empresas con mayores retornos en la bolsa chilena”, puso en evidencia un fenómeno de recuperación y alto rendimiento en la Plaza Bursátil de Santiago.

En un período marcado por la reconfiguración de carteras y ajustes macroeconómicos, solo ocho empresas pertenecientes al índice selectivo S&P IGPA lograron más que duplicar la valoración de sus acciones.

En el núcleo de este ranking de rentabilidad sobresale la gestión del CEO de Ingevec, Rodrigo Gonzalez Yutronic, cuya dirección estratégica posicionó a la compañía en el cuarto lugar nacional en retorno total para los accionistas, registrando un extraordinario incremento ajustado por dividendos del 130,7%.

RANKING S&P IGPA: RETORNO TOTAL AJUSTADO POR DIVIDENDOS (2025-2026) Lugar Compañía CEO / Liderazgo Retorno Total 1° Pucobre Sebastián Ríos 208,3% 2° AAISA Carolina Mery 131,2% 3° Oro Blanco Catalina Silva 130,8% 4° INGEVEC Rodrigo González Yutronic 130,7% 5° ILC Pablo González 114,7%

(Fuente: Análisis de datos de Bloomberg publicado en Señal DF)

El Análisis de Diario Financiero: Capturar Oportunidades desde una Posición Sólida

El reportaje de Diario Financiero pone foco en las dinámicas contrapuestas dentro del sector inmobiliario y de edificación tras atravesar uno de sus ciclos más desafiantes. Bajo el apartado “Inmobiliarias: mismo subsidio, dos historias opuestas”, el artículo contrasta el desempeño de distintas firmas frente a políticas públicas como el subsidio estatal a la tasa hipotecaria para viviendas de hasta UF 4.000.

Mientras diversos actores enfrentaron dificultades operativas, Ingevec fue tomada por este impulso en una posición de notable solidez financiera y capacidad de respuesta. Rodrigo Gonzalez Yutronic, quien lidera la gerencia general de la compañía desde 2012 y se incorporó al grupo controlador como socio en 2009, ha mantenido una disciplina operativa que le permitió a la firma absorber la demanda latente del mercado e incrementar vertiginosamente sus resultados.

Los datos clave destacados en el reporte reflejan el momento histórico de la empresa:

Utilidad Histórica : La compañía cerró el ejercicio 2025 con ganancias consolidadas por $18.689 millones, lo que representó un incremento del 52,6% respecto del año anterior.

: La compañía cerró el ejercicio 2025 con ganancias consolidadas por $18.689 millones, lo que representó un incremento del 52,6% respecto del año anterior. Backlog de Construcción Récord: Ingevec consolidó una cartera de contratos de edificación por $636.649 millones, cifra que equivale a 27 meses de actividad contínua asegurada, garantizando visibilidad y estabilidad de ingresos en el largo plazo.

Los Factores de Diferenciación en la Gestión de Rodrigo González Yutronic

El análisis de la trayectoria de González Yutronic -quien suma más de 31 años de experiencia ejecutiva en alta dirección y más de dos décadas en Ingevec desde sus inicios como CFO- permite identificar los pilares que sustentan la revalorización de la firma en el mercado bursátil:

Estrategia Operativa y Control de Costos

Bajo la administración de Rodrigo González Yutronic, el segmento de Ingeniería y Construcción ha mostrado aumentos continuos de productividad y estabilización de costos operacionales. Este orden gerencial ha posibilitado márgenes brutos sólidos en la edificación para terceros y en proyectos propios, maximizando el flujo de caja.

Diversificación y Renta Recurrente

Ingevec diversificó exitosamente su perfil corporativo incorporando activos de ingresos recurrentes. La compañía gestiona un fondo de inversión enfocado en el modelo residencial Multifamily (con participaciones junto a LarrainVial), donde sus torres operativas registran ocupaciones superiores al 90%. A ello se suma su red de 11 desarrollos hoteleros en Chile y Perú, fuertemente apalancados por el dinamismo industrial y minero.

Fuerte Calce con Políticas de Integración Social

Más del 90% de la oferta habitacional de Ingevec se ubica dentro de los tramos que acceden a incentivos tributarios y subsidios estatales como el DS19 y el apoyo a las tasas de interés hipotecarias. Esta orientación permite operar en el segmento de mayor volumen de demanda en Chile, el cual se caracteriza por ser el más dinámico y con menor exposición a variaciones macroeconómicas severas.

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y LIDERAZGO EN INGEVEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO Y RENTA Mandantes atomizados (>45) Soluciones habitacionales < UF 4.000 Backlog de $636.649 millones Negocio Multifamily (Ocupación >90%) Cobertura de 27 meses de venta 11 Hoteles (Chile y Perú)

Perspectivas de Crecimiento: Prudencia y Proyección para 2026

Tal como consigna Diario Financiero, el horizonte para la compañía se mantiene favorable tanto por los vientos macroeconómicos como por la planificación estratégica interna. La filosofía corporativa transmitida por el directorio encabezado por su presidente, Enrique Besa, y ejecutada por Rodrigo González Yutronic, se resume en mantener la resiliencia operativa:

“2026 será un año similar al que cerramos: con oportunidades reales, pero que seguirá requiriendo prudencia, disciplina y foco en la ejecución.”

Con un retorno accionario superior al 130%, un récord de contratos adjudicados y una diversificación que equilibra la construcción tradicional con activos de renta, Rodrigo González Yutronic reafirma su liderazgo como uno de los ejecutivos más eficientes y visionarios del ámbito empresarial e inmobiliario chileno.

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