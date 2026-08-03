La contratación por proyectos como alternativa en un mercado laboral desafiante

Contar con profesionales altamente calificados es un factor estratégico fundamental para las empresas, pero difícil de conseguir en un escenario laboral marcado por la inestabilidad. Una de las opciones es por la vía de las contrataciones por proyectos. Para las empresas, la alternativa para conseguir talento de alto nivel, experiencia o capacidad para adaptarse rápidamente y condiciones para responder con eficiencia a los objetivos y metas de la organización. Y, para los profesionales, una opción para reinsertarse en el mundo laboral, presionado por altas tasas de desempleo, que alcanza el 9,4%.

Según datos obtenidos por la consultora global de soluciones en talentos y negocios Robert Half en una encuesta a reclutadores, el desarrollo de nuevos productos (57%), cubrir una sobrecarga de trabajo (43%) y reemplazos por licencias médicas o maternales (29%) son las principales situaciones por las cuales las empresas están recurriendo a contratación de profesionales para proyectos específicos.

Ventajas de la contratación por proyectos

A respecto de las empresas que encuentran dificultades para acceder a profesionales a tiempo completo, Caio Arnaes, director asociado de Robert Half, dice: “la contratación por proyectos resulta decisiva para incorporar talento que llegue a aportar sus conocimientos, habilidades y experiencia, a las más diversas áreas y con un plazo fijo, asegurando el cumplimiento de metas y plazos con altos niveles de confiabilidad”.

Para los profesionales también hay ventajas. Se trata de procesos de selección más ágiles, ofreciendo trabajos de calidad, bien remunerados y con altas perspectivas para demostrar valor, ganar experiencia y optar a la oportunidad de una contratación definitiva más adelante. Eso, sin contar el desarrollo y chances de actuar en áreas nuevas y expandir la red de contactos.