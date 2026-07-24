Desafío para las empresas: 54% de los trabajadores no ve los beneficios laborales como un factor para atraer y retener talento

Beneficios más ofrecidos por las empresas Beneficios más valorados por los trabajadores

Bono acordado (anual, trimestral, mensual, eventual) Bono acordado (anual, trimestral, mensual, eventual)

Seguro de vida y contra accidentes laborales Días de reducción de jornada (descansos programados)

Estacionamiento Plan de salud privado

Celular corporativo y/o reembolso del plan móvil Cuidado dental

Vale de alimentación Celular corporativo y/o reembolso del plan móvil

Plan de salud privado Auto de la empresa / Subsidio para auto

Cuidado dental Vale de alimentación

Días de reducción de jornada (descansos programados) Contribución voluntaria de la empresa al ahorro previsional

Convenio con gimnasios / Suscripción a gimnasios Convenio con gimnasios / Suscripción a gimnasios