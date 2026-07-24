Desafío para las empresas: 54% de los trabajadores no ve los beneficios laborales como un factor para atraer y retener talento
Los resultados de la última edición del Estudio de Beneficios realizado por la consultora Robert Half encienden la luz de alerta al revelar que el 54% de los trabajadores encuestados no perciben los beneficios ofrecidos por las empresas como una ventaja competitiva para atraer y retener talentos.El estudio expone una brecha, donde las empresas sienten que los beneficios no están ayudando a contar con los mejores profesionales, por un lado, y, por otro, los trabajadores estiman que las organizaciones no están haciendo una gestión adecuada, con incentivos que no consideran competitivos.
El riesgo de perder capital humano valioso
Además 53% de los trabajadores no cree que su empresa ofrezca mejores beneficios que la competencia, lo que supone un riesgo considerable a la hora de evitar perder talento fundamental para la organización. Un número a tener en cuenta, ya que más allá de reclutar, las empresas también tienen la preocupación de no dejar ir a aquellos profesionales que representan un capital humano valioso para el equipo.Sin embargo, los datos del estudio indican también que un 54% de los encuestados no ve adecuada la gestión de beneficios en la empresa donde trabaja.Según el director asociado de Robert Half, Caio Arnaes, “comunicar el valor de los beneficios es tan importante como ofrecerlos. Hacer visible la inversión realizada permite mejorar la percepción de los colaboradores y evitar que la falta de información genere presiones salariales o reacciones que puedan provocar renuncias voluntarias y pérdida de talentos”.
Beneficios: Una acción clave
Uno de los principales retos para las empresas es encontrar el equilibrio adecuado entre el costo de los beneficios y el presupuesto disponible, garantizando sostenibilidad financiera sin perder competitividad.Además, mantenerse alineado con las tendencias del mercado laboral se ha vuelto fundamental para ofrecer beneficios relevantes y atractivos.Entre los beneficios más ofrecidos por las empresas y los más valorados por los trabajadores, el estudio revela lo siguiente: