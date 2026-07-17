Minería: Hacia un nuevo perfil profesional en la era de la IA

Nuevos desafíos

Analítica avanzada

Automatización

Software industrial

Ciberseguridad OT

Gestión de datos

Durante décadas, el principal diferenciador para trabajar en minería fue la experiencia técnica. Sin embargo, hoy el mercado busca un nuevo conjunto de habilidades. La tecnología, y especialmente la inteligencia artificial (IA), están transformando los perfiles de talento profesional que necesita la industria, apuntando a perfiles capaces de combinar experiencia y capacidad de sacarle el máximo potencial a esta nueva herramienta.En otras palabras, la minería no solo está transformando sus procesos; está redefiniendo el perfil del talento que necesita para enfrentar los desafíos que ofrecerá la próxima década. Y dentro de esa nueva realidad, la IA está colaborando para cambiar el currículum que exige la minería chilena.Según la última edición de la Guía Salarial de Robert Half, las diversas áreas buscan cada vez más profesionales que combinen las habilidades técnicas y blandas. La minería no es una excepción y dentro de sus particularidades, requiere profesionales con conocimientos de IA y que sean capaces de combinarlos para resolver situaciones ligadas a diversos aspectos, tales como:Para el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes, “la industria minera está experimentando desafíos muy importantes propios de la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en todos los procesos de su cadena de producción. Eso se observa en todas las áreas y requiere profesionales cada vez más familiarizados con el uso de soluciones digitales, que incluyen la IA, en diversas de sus áreas, tanto en terreno como en la oficina”.Uno de los grandes temas a la hora de elegir a los mejores profesionales apunta a la capacidad de combinar el uso de la IA con el pensamiento crítico, sin dejar de lado los aspectos clave del negocio y la capacidad de tomar decisiones con la ayuda de la tecnología disponible. “La expansión del uso de IA ha incrementado la necesidad de validación humana del trabajo generado por estas herramientas, reforzando la importancia de contar con profesionales capaces de supervisar, verificar y evaluar resultados, en lugar de reemplazar el trabajo humano”, agregó el ejecutivo.La clave que vale tanto para las empresas como para los profesionales apunta, por un lado, a las necesidades reales de la industria minera chilena, que avanza hacia operaciones más digitales, automatizadas y sostenibles. Y, por el otro, a la importancia del desarrollo profesional constante, ya que es cada día más determinante la capacidad de un profesional de trabajar con análisis de datos y cómo sacarles provecho para lograr mayor productividad.A la hora de buscar profesionales, la IA es un tema clave y pasa por el mismo foco que otras habilidades. “Destacan aquellos que son capaces de demostrar experiencia real, capacidad de resolución de problemas e impacto tangible, más allá del uso de herramientas de IA”, concluyó Arnaes.