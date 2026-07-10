Procesos lentos pueden amenazar la contratación de talento clave para las empresas
Con la tasa de desempleo en 9,4%, la abundancia de candidatos asoma como un factor favorable para las empresas. Sin embargo, los procesos de selección lentos pueden convertirse en una amenaza para acceder al mejor talento disponible.La competencia por profesionales calificados se ha vuelto más intensa y el énfasis se centra sobre la experiencia de los candidatos. Procesos largos, poco transparentes o mal estructurados aumentan la probabilidad de que los candidatos abandonen el proceso (“ghosting”) y amplían la exposición a que esos talentos reciban una contrapropuesta de sus actuales empleadores o de la competencia.Según el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes, el tiempo de contratación es un factor decisivo. “Los profesionales calificados muchas veces participan de manera simultánea en varios procesos de selección y, cuando una empresa se demora en decidir, otra entra a la disputa. Eso muestra una alerta importante a las empresas que buscan garantizar los mejores talentos”, aseguró.