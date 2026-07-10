Procesos lentos pueden amenazar la contratación de talento clave para las empresas

Con la tasa de desempleo en 9,4%, la abundancia de candidatos asoma como un factor favorable para las empresas. Sin embargo, los procesos de selección lentos pueden convertirse en una amenaza para acceder al mejor talento disponible.La competencia por profesionales calificados se ha vuelto más intensa y el énfasis se centra sobre la experiencia de los candidatos. Procesos largos, poco transparentes o mal estructurados aumentan la probabilidad de que los candidatos abandonen el proceso (“ghosting”) y amplían la exposición a que esos talentos reciban una contrapropuesta de sus actuales empleadores o de la competencia.Según el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes, el tiempo de contratación es un factor decisivo. “Los profesionales calificados muchas veces participan de manera simultánea en varios procesos de selección y, cuando una empresa se demora en decidir, otra entra a la disputa. Eso muestra una alerta importante a las empresas que buscan garantizar los mejores talentos”, aseguró. Una mirada estratégica El escenario actual obliga a que la revisión de las estrategias de reclutamiento sea una prioridad estratégica para los líderes. De hecho, la última edición de la Guía Salarial de Robert Half, ya mostró que el 95% de las empresas están dispuestas a ir más allá del presupuesto inicial cuando se trata de talento con habilidades técnicas críticas y altamente demandadas.Pero para quedarse con ese talento, las empresas deben lograr procesos más ágiles y mejor estructurados, alineados con las expectativas de los candidatos, si quieren posicionarse mejor para atraer y retener talento clave.Arnaes recordó que “no se trata solo de rapidez. Es fundamental ofrecer claridad, retroalimentación y una comunicación constante durante todo el proceso. Sin ello, el riesgo de que el candidato abandone el proceso o acepte una contraoferta aumenta. Un proceso bien estructurado marca la diferencia, ya sea que lo lleve a cabo internamente el departamento de Recursos Humanos o a través de una consultora externa”.