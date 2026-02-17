Trump presiona a redes sociales para entregar datos de críticos del ICE, revelan citaciones del DHS

Reddit, Meta y Google han proporcionado información al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos para identificar a usuarios críticos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según un informe del New York Times, que se basa en fuentes anónimas, estas empresas, junto con Discord, han recibido numerosas citaciones administrativas en los últimos meses. A diferencia de otros tipos de citaciones, estas no requieren la aprobación de un juez, ya que son emitidas directamente por el DHS, utilizando un procedimiento que anteriormente se reservaba para situaciones de emergencia, como secuestros infantiles.

El informe detalla que los usuarios fueron identificados debido a sus publicaciones que criticaban al ICE o que señalaban la ubicación de sus agentes. En respuesta a estas citaciones, Google emitió una declaración en la que asegura que su proceso de revisión está diseñado para proteger la privacidad de los usuarios mientras cumple con las obligaciones legales. La compañía también indicó que notifica a los usuarios cuando sus cuentas son objeto de citaciones, a menos que una orden legal lo impida o en circunstancias excepcionales. Además, Google afirmó que revisa todas las solicitudes legales y rechaza aquellas que son excesivamente amplias.

El New York Times también menciona que algunas de las empresas involucradas han notificado a los usuarios afectados y que, antes de entregar cualquier dato, ofrecen un plazo de 14 días para que los usuarios puedan impugnar la solicitud en los tribunales. En este contexto, activistas han lanzado la campaña “Resiste y date de baja”, que se dirige contra diez empresas tecnológicas que consideran especialmente colaboradoras con el ICE, incluyendo a Meta, Google y Amazon.