Sofía Subercaseaux: la chilena que brilla en los Independent Spirit Awards con su talento en edición cinematográfica

La editora chilena Sofía Subercaseaux ha sido galardonada con el premio a la Mejor Edición en los Independent Spirit Awards 2026, consolidando su posición en el cine independiente internacional.

Subercaseaux, quien se formó en la Pontificia Universidad Católica de Chile en Dirección Audiovisual, ha logrado un hito significativo en su carrera con su trabajo en la película “The Testament of Ann Lee”, protagonizada por Amanda Seyfried. Su trayectoria en el montaje comenzó con la película “Crystal Fairy y el cactus mágico” de Sebastián Silva en 2013, lo que marcó el inicio de su camino en la industria del cine.

En 2012, la cineasta se trasladó a Nueva York con la intención de realizar cursos de especialización en edición y participar en un proyecto específico, planeando regresar a Chile tras el estreno de la película en Estados Unidos. Sin embargo, el éxito del filme en el circuito internacional, que incluyó un premio en el Sundance Film Festival, cambió sus planes y abrió nuevas oportunidades laborales que la llevaron a establecerse en el país norteamericano.

A lo largo de su carrera, Subercaseaux ha sido reconocida por su trabajo en varios proyectos, incluyendo el documental “Dina”, por el cual ganó el premio Karen Schmeer en el Independent Film Festival de Boston en 2017. En 2024, fue nominada nuevamente a los Independent Spirit Awards por su edición en “Rotting in the Sun”, también dirigida por Sebastián Silva.

Además de su carrera profesional, Subercaseaux ha formado una familia en Estados Unidos, casándose con el cineasta Antonio Campos y siendo madre de dos hijos. Su filmografía incluye colaboraciones en películas como “Guagua Cochina” (2015), “María Callas” (2023) y “El Conde” (2023) de Pablo Larraín.

Desde su base en Nueva York, la editora ha construido una sólida trayectoria en el cine independiente, alternando entre largometrajes y series, donde su papel como montajista y, en ocasiones, como coproductora, ha sido fundamental para la narrativa y el tono de las obras en las que ha trabajado.