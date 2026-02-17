Una historia de fútbol que conecta culturas ha emergido recientemente gracias al youtuber Nico Travesías, centrada en el club chino Huaming, ubicado en Tianjín. Este equipo ha llamado la atención por utilizar en su escudo la emblemática insignia de Colo Colo, aunque con su propio nombre.

El Huaming fue fundado por Zhilu Zhang, un exfutbolista chileno que tiene un vínculo especial con Colo Colo, ya que hace más de 20 años formó parte de sus divisiones inferiores. Zhang, quien a los 17 años se trasladó a Chile para probar suerte en el club, entrenó durante dos años con las categorías juveniles y residió en la Casa Alba. Sin embargo, su carrera ha estado marcada por lesiones y controversias fuera del campo.

En una conversación con Travesías, Zhang destacó que el Huaming es el único equipo que representa al distrito de Dongli y que participa de manera continua en la Liga de Tianjín. “Nuestra idea es utilizar esta perseverancia como motivación para todos, para conservar este cupo”, afirmó el fundador del club.

Este no es el primer caso en que un equipo extranjero se inspira en el escudo de Colo Colo. En 2021, el FK Dobrava, un club serbio, también fue noticia por adoptar un escudo casi idéntico al del equipo chileno. La historia del Huaming y su conexión con Colo Colo resalta la influencia global del fútbol y cómo las pasiones deportivas pueden cruzar fronteras.