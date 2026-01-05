Mickey Rourke lanza campaña de recaudación para evitar desalojo y enfrentar dificultades económicas en su vida actual

El actor Mickey Rourke ha iniciado una campaña de recaudación de fondos en Gofundme para evitar ser desalojado de su vivienda, tras recibir una notificación de desalojo el 18 de diciembre.

Rourke, de 73 años, alquila un apartamento desde marzo de 2025, inicialmente por 5.200 dólares al mes, cantidad que posteriormente aumentó a 7.000 dólares mensuales, según reporta el diario Los Angeles Times. La campaña tiene como objetivo reunir 100 mil dólares (aproximadamente 90,465 millones de pesos chilenos) y hasta el momento ha logrado recaudar cerca de 50.000 dólares a través de 1.239 donativos, alcanzando la mitad de su meta.

La recaudación fue organizada con el consentimiento del actor por Liya-Joelle Jones, amiga y parte de su equipo, bajo el título ‘Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa’. En declaraciones a The Hollywood Reporter, Jones expresó: “Mickey está pasando por un momento muy difícil y ha sido increíblemente conmovedor ver cuánta gente se preocupa por él y quiere ayudarlo”.

La descripción de la campaña resalta que “la fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad”, enfatizando la necesidad de dignidad y estabilidad para Rourke en este momento crítico. Jones añadió que, a pesar de las contribuciones de Rourke a la industria del entretenimiento, actualmente enfrenta una complicada situación financiera que pone en riesgo su hogar.

Mickey Rourke se hizo conocido en la década de 1980 con películas como ‘9 ½ Weeks’ y ‘Diner’, pero luego se alejó de la actuación para dedicarse al boxeo profesional, lo que le causó lesiones significativas. Sin embargo, continuó su carrera actoral con papeles en producciones como ‘Sin City’ y ‘Domino’. Uno de sus trabajos más aclamados en años recientes fue en ‘The Wrestler’ de Darren Aronofsky, donde interpretó a un luchador veterano, actuación que le valió un Globo de Oro y una nominación al Óscar.